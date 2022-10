Die Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye West (45) hat in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach jahrelang für gute Stimmung gesorgt. Das gemeinsame Yeezy-Projekt sei "eine der erfolgreichsten Kollaborationen in der Geschichte unserer Industrie", frohlockte Vorstand Brian Grevy (52) in einem firmeninternen Post Anfang Oktober. Man sei stolz auf die "ikonischen Produkte". Allerdings, so Grevy, beruhten erfolgreiche Partnerschaften auf gegenseitigem Respekt und geteilten Werten. Angesichts der wiederholten Entgleisungen von Kanye West, der sich nur noch Ye nennt, setze Adidas die Partnerschaft "under review".