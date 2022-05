Der Optimismus bei Adidas schwindet, der Konzern unter Führung von Vorstandschef Kasper Rorsted (60) muss seine Ziele für das laufende Jahr zurückschrauben. Grund dafür ist das Geschäft auf dem einstigen Wachstumsmarkt China, das unter Boykottaufrufen gegen westliche Marken und den neuerlichen Corona-Lockdowns in großen Städten leidet. Dort brach der Umsatz in den ersten drei Monaten um 35 Prozent ein, teilte Adidas am Freitag mit. Weltweit schrumpfte der Umsatz währungsbereinigt um drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro - der erste Rückgang seit dem Corona-Sommer 2020, wie eine Sprecherin sagte.

Im laufenden Quartal will Adidas wieder "auf den Wachstumspfad zurückkehren". Rorsted setzt nun auf das zweite Halbjahr, in dem der Umsatz weltweit um mehr als 20 Prozent steigen soll, um die Ziele zu erreichen. Dabei sollen das Geschäft in Europa und den USA, neue Produkte und sportliche Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter in Katar helfen.