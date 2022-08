Zuletzt, Anfang August, präsentierte Rorsted wenig erbauliche Zahlen für das erste Halbjahr. Nur um fünf Prozent auf rund 10,9 Milliarden Euro war der Umsatz gewachsen, die operative Marge auf 7,6 Prozent zusammengeschmolzen. Vor allem in China werde Adidas in diesem Jahr schrumpfen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften werde um rund ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro absacken. Und in den Lagern türmen sich die Schuhe und Shirts, die zwar produziert wurden, aber leider nicht verkauft werden konnten. Um 35 Prozent sind die Vorräte im ersten Halbjahr gewachsen.

Nun reicht es den Investoren. Rorsted, dessen Vertrag 2020 vorzeitig um fünf Jahre bis 2026 verlängert worden war, wird 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden, die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Aufsichtsratschef Thomas Rabe (57) dankte Rorsted in der offiziellen Mitteilung des Konzerns am Montag "für seine großen Verdienste". Rabe, im Hauptjob Bertelsmann-CEO, hatte den langjährigen Oberaufseher Igor Landau (78) im Sommer 2020 bei Adidas abgelöst. Er und Rorsted gelten als Vertraute, lange saß der Däne selbst im Aufsichtsrat von Bertelsmann. Aber offenbar war Rabe über nun ebenfalls zu der Einsicht gelangt, dass es so nicht weitergeht. Genau wie bei RTL übrigens, wo er nach seinem Urlaub Stephan Schäfer (48) entmachtete .

Gut möglich, dass Kasper Rorstad Adidas schon früher verlassen wird. Der Superstar ist nun eine Lame Duck.