Vor allem die Probleme in China hatten Guldens Vorgänger Kasper Rorsted (61) den Job gekostet. Gulden kam zum Jahreswechsel vom kleineren Rivalen Puma. Er deutete an, künftig – wie bei Puma – stärker Rücksicht auf den Verkauf über den Groß- und Einzelhandel zu nehmen und anders als Kasper Rorsted nicht nur den Direktverkauf über das Internet und die eigenen Läden zu forcieren. Der Konzern müsse zudem mehr Rücksicht auf lokale Bedürfnisse nehmen. Damit will Adidas auch in China wieder auf die Beine kommen. Dort türmen sich Lagerbestände, die nun mit Rabatten verramscht werden müssen.