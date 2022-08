Bislang habe die Nummer zwei der Branche auf dem Weltmarkt zwar in keinem Markt mit Ausnahme von China eine nennenswerte Abkühlung oder signifikante Stornierungen von Großhandelsaufträgen verzeichnet, teilte Adidas am Donnerstag mit. Dennoch spiegle die Prognose auch eine Verlangsamung der Konsumausgaben in anderen Märkten wider. (Zu den Problemen von Adidas in China lesen Sie hier eine Analyse ).