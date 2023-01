Konsumflaute bei Modehändler About You rutscht noch tiefer in die roten Zahlen

Steigende Preise und die schwächelnde Konjunktur machen About You erneut zu schaffen. Der Online-Modehändler gab am Dienstag für das abgelaufene Quartal zwar ein Umsatzplus von 8,3 Prozent auf 554,9 Millionen Euro bekannt. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2022/2023 hatte das Plus aber bei 19,4 beziehungsweise 8,9 Prozent gelegen. Gleichzeitig wuchs der bereinigte operative Verlust auf 43,1 Millionen Euro von 30,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.