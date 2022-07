Der Onlinehändler About You ist trotz des durch Inflation und Ukraine-Krieg erschwerten Marktumfelds im ersten Quartal weiter gewachsen. Im ersten Geschäftsquartal 2022/23 zu Ende Mai sei der Umsatz um rund 19 Prozent auf 504 Millionen Euro geklettert, teilte das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mit. Und das, obwohl die "Invasion Russlands in die Ukraine zunächst zu einem Nachfrageschock geführt" habe und die steigende Inflation das Kundenverhalten ändere. Die Aktie gab zunächst leicht nach.