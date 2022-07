Die Firma entgegnete: "Amazon ist in erster Linie ein Einzelhändler" – und der Gesamtanteil des E-Commerce am deutschen Einzelhandelsumsatz sei für das Jahr 2021 durch den Handelsverband Deutschland auf lediglich 14,7 Prozent geschätzt worden. Man konkurriere mit vielen etablierten deutschen und internationalen Unternehmen, und das gelte auch für das Geschäft des Unternehmens in anderen Branchen.

Britische Kartellbehörde ermittelt gegen Amazon

Das Bundeskartellamt ist nicht die erste Behörde, die Amazon genauer unter die Lupe nimmt. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) teilte am Mittwoch mit, dass sie gegen Amazon ermittelt, um zu prüfen, ob der E-Commerce-Riese den Wettbewerb beeinträchtigt, indem er seinem eigenen Einzelhandelsgeschäft und Verkäufern, die seine Dienste nutzen, einen unfairen Vorteil gegenüber Drittanbietern auf seinem Marktplatz verschaffe. Eine entsprechende Untersuchung sei am Dienstag eingeleitet worden.