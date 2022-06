Mit dem Zukauf könnte SAF-Holland seinen Umsatz um gut ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro schrauben, die Abhängigkeit vom europäischen Markt zugunsten von Amerika reduzieren und den Anteil des lukrativen Ersatzteilgeschäfts erhöhen. Mit einer operativen Rendite von knapp acht Prozent sind beide Unternehmen ähnlich profitabel.

Haldex-Aktie legt knapp 50 Prozent zu

SAF-Holland bietet 66 schwedische Kronen (6,30 Euro) je Haldex-Aktie, 46 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Dienstag an der Stockholmer Börse. Am Mittwoch zogen Haldex dort bis auf 64,80 Kronen an. Die Offerte ist deutlich niedriger als 2016, als sich die Unterfranken mit Knorr-Bremse und ZF Friedrichshafen eine Bieterschlacht um Haldex geliefert hatten.