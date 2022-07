Im Tarifkonflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter in Deutschland zeichnet sich weiter keine Lösung ab - obwohl die Arbeitgeber eine mehr als zweistellige Lohnerhöhung angeboten haben. Auch in der sechsten Verhandlungsrunde am Dienstag hatten sich die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) nicht einigen können, teilten die Gewerkschaft und der ZDS am Mittwoch mit.