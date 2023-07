Heiner Pollert, Geschäftsführer der Patentpool Gruppe und erster Vorsitzender des Deutschen Instituts für Erfindungswesen, sieht die Markenrechte europäischer Händler bedroht: "Es wird immer dreister geistiges Eigentum gestohlen", sagt Pollert. Es werde schwieriger und kostspieliger, die eigene Innovationsleistung zu schützen und aufwendiger, entsprechende Importe abzuwehren. Ein Grund: Die Zahl der Vertriebswege steigt mit der zunehmenden Konkurrenz.

Mittel der EU wirkungslos

Die Werkzeuge der EU, sich gegen Ideenklau zu wehren, seien begrenzt. Nationales Recht könne nur auf dem Hoheitsgebiet des entsprechenden Staates oder in der EU durchgesetzt werden, also wenn die Waren importiert werden. "Die Zollbehörden werden nur auf Antrag des Inhabers tätig", erklärt Pollert. In der Vergangenheit sei sogar eine große Anzahl dieser Anträge eingegangen, doch die Beschlagnahmung scheitert dem Experten zufolge oft an der praktischen Umsetzung. Wann und on welchem Hafen kommt welche Fracht überhaupt an? Wie können verletzende Produkte identifiziert werden? "Es wird noch schwieriger, wenn die Produkte bereits die Schengen-Grenze überschritten haben, da die Transportwege dann nicht mehr nachvollziehbar sind", fügt Pollert hinzu.