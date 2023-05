Revolution der Branche durch wiederverwendbare Rakete

SpaceX ist die erste private Firma, die Menschen ins All beförderte. Das erste Team, das eine Rakete baute, die nicht nur abheben, sondern auch landen und wiederverwendet werden kann. SpaceX konnte so die Kosten für Transporte, zum Beispiel zur Internationalen Raumstation ISS, massiv senken und stiegt innerhalb weniger Jahre zum Marktführer für kommerzielle Weltraumflüge auf. Niemand bringt mehr Satelliten ins All. Und dank SpaceX konnten die USA im vergangenen Jahr wieder mehr Raketenstarts als China verbuchen. SpaceX ist wohl das wertvollste US-Unternehmen, das nicht an der Börse notiert ist. Sein Wert wurde im Januar auf 137 Milliarden US-Dollar geschätzt.