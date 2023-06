Es ist ein kurzer Absatz in einem 79-seitigen Dokument an US-Aufsichtsbehörden, aber der hat es in sich. Die wenigen Zeilen stellen ein Novum dar im harten Finanzgeschäft an der Wall Street. Und sie geben einen tiefen Einblick in das Innenleben von Two Sigma, einem der größten US-amerikanischen Hedgefonds. Dort ist der Streit zwischen den Gründern John Overdeck (53) und David Siegel (61) offensichtlich derart eskaliert, dass er ihr komplettes Lebenswerk gefährdet.