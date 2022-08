In den vergangenen Wochen kam es vor allem in Heathrow, aber auch an anderen britischen und einigen EU-Flughäfen zu stundenlangen Wartezeiten und chaotischen Szenen. Teilweise konnten Reisende etwa ihr Gepäck erst mit großer Verspätung abholen. Grund sind fehlende Arbeitskräfte bei der Abfertigung und der Sicherheitskontrolle, nachdem Fluglinien und Airports während der Pandemie Stellen gestrichen hatten, aber auch Coronainfektionen.