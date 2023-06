Laut einem Bericht der "Washington Post" gelte nun eine strenge Anwesenheitspflicht von drei Tagen pro Woche in dem Konzern. Wer die Regeln nicht beachte, müsse mit Konsequenzen rechnen: Mitarbeiter müssten dann mit einer negativen Leistungsbeurteilung rechnen, heißt es in einem internen Memo, das am Mittwoch an die Google-Angestellten in den USA verteilt wurde und nun der "Washington Post" vorliegt.