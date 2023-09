Das Prinzip "Up or out" ist in vielen großen US-Unternehmen üblich, nicht nur im Bankgewerbe. Die "FT" schreibt, Topmanager von Goldman seien bereits beauftragt worden, Listen mit Namen von Mitarbeitern zu erstellen, von denen sich die Bank trennen könne. Wie viele davon tatsächlich eine Kündigung erhalten, hänge auch davon ab, wie viele vorher freiwillig kündigen und von sich aus gehen – also bevor die Kündigungen im Kontext der "strategischen Überprüfung" wirksam werden.