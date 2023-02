Die erfolgsverwöhnte US-Bank Goldman Sachs hat nach ihrem Ausflug ins Privatkundengeschäft zuletzt viel Lehrgeld zahlen müssen: Das Geschäft mit Krediten und Geldanlage für Privatkunden verlief zäher als gedacht. Nun prüfe die Bank "strategische Alternativen" zum Privatkundengeschäft, sagte Bankchef David Solomon am Rande einer Investorenkonferenz. Die Aktie von Goldman Sachs geriet am Dienstag unter Druck und verlor knapp 3 Prozent an Wert.