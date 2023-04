Doch das Angebot und die Pläne stoßen in Kanada auf Gegenwehr. Der Teck-Verwaltungsrat wies in einer eigenen Mitteilung die Glencore-Pläne zurück. Das Angebot sei ohne Gegenstimme abgelehnt worden, ein Verkauf der Firma sei zu diesem Zeitpunkt keine Option, hieß es.

Begründet wird dies vor allem damit, dass die Teck-Aktionäre mit dem Geschäft in den Handel mit Kohle und Öl verwickelt würden, was den ESG-Verpflichtungen widerspreche und erhebliche Rechtsrisiken berge. Vielmehr will Teck sich selber in Teck Metals und Elk Valley Resources aufsplitten und somit auf Kohle beziehungsweise Basismetalle fokussieren.