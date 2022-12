Der Verkauf der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways steht Insidern zufolge unmittelbar bevor. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (45) gebe in Kürze per Dekret grünes Licht für den Verkauf eines Minderheitsanteils an dem staatlichen Unternehmen, sagten drei Insider der Nachrichtenagentur "Reuters".