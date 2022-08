Studie Klimaschäden kosten Wirtschaft bis 2050 rund 5,6 Billionen Dollar

Der Klimawandel wird in den kommenden Jahrzehnten zu intensiveren Regenfällen, Überflutungen und Dürren führen. Das könnte in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt Schäden in Billionenhöhe verursachen.