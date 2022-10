Brudermüller hatte angekündigt, an den europäischen BASF-Standorten 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. In dieser Woche bekräftigte der Konzernchef zudem, an der geplanten Investition von zehn Milliarden Euro in einen neuen Verbundstandort in China festhalten und den Umsatz in dem Land massiv steigern zu wollen. Vassiliadis sagte, er erwarte, dass der Vorstand Lösungen erarbeitet, die über den reinen Abbau von Personal in Europa hinausgehen und Zukunft gestalten. "Wenn BASF Europa verliert, kann das den Konzern umbringen."