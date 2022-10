Durch die anziehende Inflation, die steigenden Energie-Preise und den Krieg in der Ukraine war die Konsumlaune der Verbraucher in den Keller gerutscht. Der Branchenverband HDE sieht den Einzelhandel im Dilemma. "Die Kundinnen und Kunden kaufen weniger oder günstiger ein, gleichzeitig steigen die Energiepreise auch für die Betriebe explosionsartig an", hatte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth gesagt. Galeria-Chef Miguel Müllenbach hatte in einem hauseigenen Podcast sogar von einem "existenzbedrohenden Zangengriff" gesprochen.