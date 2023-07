Getir-CEO Nazim Salur (61) zieht seinen Lebensmittel-Lieferdienst aus Spanien, Portugal und Italien zurück und will das Geschäft in Europa künftig vor allem auf Deutschland konzentrieren. "Getirs Rückzug aus diesen drei Märkten wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine finanziellen Ressourcen auf bestehende Märkte zu konzentrieren, in denen die Chancen für betriebliche Profitabilität und nachhaltiges Wachstum größer sind", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.