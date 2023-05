Massiver Personalabbau in den vergangenen zwölf Monaten

Flink sucht derzeit nach frischem Kapital. Das Unternehmen will bei seinen Investoren rund 100 Millionen Dollar einsammeln. Probleme zeichnen sich in dem Unternehmen schon länger ab. Der frühere Bain-Partner hat in den vergangenen zwölf Monaten massiv Personal abgebaut. Seit vergangenem April sollen rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sukzessive ihren Job verloren haben. Das Personal sei von über 21.000 Personen in Spitzenzeiten auf rund 13.000 reduziert worden, berichten Beteiligte dem manager magazin .