Die milliardenschweren Stiftungen von US-Investor und Philanthrop George Soros (93), die Open Society Foundations (OSF), fahren ihr Engagement in Europa deutlich zurück. Laut einer internen E-Mail, die Reuters vorliegt, beendet die OSF große Teile ihrer Arbeit in der Europäischen Union und konzentriert sich auf andere Teile der Welt. Die Finanzierung von Projekten in der EU wird die OSF laut der "Financial Times " ab 2024 drastisch kürzen.