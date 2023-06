Vorteil solcher Boni ist, dass sie besonders motivierte Mitarbeiter anziehen. Gesellschafter können dabei oftmals bis zu 10 Prozent der Unternehmensanteile für Phantom Shares vorsehen. Im Vergleich zu anderen Beteiligungen ist das immens. Normalerweise kann ein Mitarbeiter mit einer Beteiligung von 0,25 bis 0,75 Prozent rechnen, sehr gute Leistungsbringer mit bis zu 2,5 Prozent. Vor allem in Tech-Unternehmen sind Phantom Shares daher eine beliebte Methode geworden, von denen sich deutsche Manager bei US-Unternehmen, wie Microsoft, Amazon oder in der Pharmaindustrie blenden lassen. "Sie lassen sich Sand in die Augen streuen, da sie erst mal sehr viel Geld sehen", sagt Anwalt Abeln.

Da die Regelungswerke für solche Phantom Shares noch relativ jung sind, gibt es viele Schlupflöcher: Die Boni können etwa bei einer Kündigung verfallen oder auf "Bad Leaver" gesetzt werden, wenn das Unternehmen mit der Performance nicht zufrieden war – auch dann, wenn die gewünschte Leistung erbracht wurde. "Wir haben derzeit viele Fälle von deutschen Managern in US-Pharmaunternehmen, die ihre Anteile nicht ausgezahlt bekommen haben", sagt Abeln. Viele von ihnen warteten jahrelang auf ihre Boni – und wurden dann gekündigt. "So gehen mal eben zwei Millionen Euro an Phantom Shares verloren", so Abeln.

"Taschenspieler-Trick"

Um diese Praxis mit dem deutschen Arbeitsrecht zu vereinbaren, würden sich die Unternehmen häufig einer Matrix-Struktur bedienen: Manager sind dafür in Deutschland ansässig und über eine deutsche Tochtergesellschaft in einem US-Unternehmen angestellt, haben aber Kunden in ganzer Welt und globale Aufgaben. "Den amerikanischen Unternehmen ist sehr clever eingefallen, die Phantom Shares nicht auszahlen zu müssen, wenn sie nach der Leistungsbringung der Manager einen Kündigungsgrund finden", sagt Abeln. "Dafür streichen die Unternehmen die Arbeitstätigkeiten in Deutschland, was ein betriebsbedingter Kündigungsgrund ist, ganz egal wie gut der Manager war", sagt der Arbeitsrechtsexperte.

Die Aufgaben des Managers fallen damit aber nicht weg, sondern werden nur in anderes Land geschoben. "Ein klassischer Taschenspieler-Trick", sagt Abeln ."Und hier tut sich das deutsche Arbeitsrecht sehr schwer, da es an Deutschland gebunden und betriebsbezogen ist – hier muss sich die Rechtsprechung erst finden, da derartige Fallkonstellationen für die Arbeitsgerichte Neuland sind. Es ist arbeitsrechtliche Kreativität gefragt."

An den deutschen Arbeitsgerichten wird daher derzeit diskutiert, wie sich deutsche Arbeitnehmer dagegen wehren können. Viele Anwälte sind der Meinung: Ist ein Arbeitnehmer in einer Matrix-Struktur angestellt und hat Aufgaben in mehreren Ländern, dann muss das Unternehmen nicht nur beweisen, dass die Tätigkeiten in Deutschland weggefallen sind, sondern in der ganzen Organisation. "Es gibt dazu aber noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung", sagt Abeln.

Statt sich von hohen Bonusversprechen blenden zu lassen, sollten Manager versuchen die Zahlungen umzuschichten, also die Höhe der Cash-Boni möglichst groß zu halten und den in den USA verhältnismäßig großen Anteil an Phantom Shares klein zu halten. Doch nicht jeder hat diesen Verhandlungsspielraum. In den USA gilt oft die Devise: take it or leave", sagt Abeln.

IRA lockt mit Subventionen: Viele deutsche Unternehmen verlagern Geschäfte in die USA

Diese Probleme und die juristischen Verfahren könnten sich häufen. Der Grund: Viele Unternehmen ziehen derzeit aus Deutschland in die USA. Nach einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer plant bereits jedes zehnte Unternehmen Produktionsverlagerungen: Mit dem "Inflation Reduction Act" fördert die Regierung von US-Präsident Joe Biden klimafreundliche Investitionen in den Vereinigten Staaten mit insgesamt 430 Milliarden Dollar. Das wird auch für deutsche Unternehmen interessant, die sich mit dem Bau von Elektroautos, der Wasserstoffproduktion oder Metallrecycling befassen. Der Autohersteller BMW etwa erweitert gerade bereits sein Werk Spartanburg in South Carolina. Konkurrent Audi erwägt derzeit, ein erstes US-Werk zu bauen. Und der Solarzellenhersteller Meyer Burger will ebenfalls umziehen: "In den USA rollt man uns den roten Teppich aus", so der Firmenchef.