Hotels geschlossen, der Reiseverkehr erlahmt – das Jahr 2021 war eine Herausforderung für Tourismusunternehmen überall auf der Welt. Die Coronapandemie führte zu einem drastischen Rückgang bei Reisen, allen voran Hotels, Reise- und Kreuzfahrtkonzerne, aber auch Fluggesellschaften litten unter teils dramatischen Umsatzeinbrüchen.

Dennoch gehören die CEOs von Hotelketten nicht automatisch zu den Verlierern der Pandemie. Robert Goldstein (66), CEO der Las Vegas Sands Corp , kam beispielsweise 2021 auf einen Verdienst von 31 Millionen Dollar, ermittelte der US-Branchendienst "Skift" . Dabei verbuchte das US-Unternehmen 2021 einen Verlust nach Steuern von 961 Millionen Dollar. Der Umsatz lag bei 4,234 Milliarden Dollar.

Las Vegas Sands gehörte lange zu den umsatzstärksten Casinobetreibern in Las Vegas, hat aber mittlerweile seinen Schwerpunkt auf den asiatischen Markt gelegt. Im März 2021 verkaufte der Konzern das Venetian Resort Las Vegas, das Sands Expo sowie das Convention Center für 6,25 Milliarden Dollar an den Investor Apollo und seine Partner. Goldstein, der erst im Januar 2021 den CEO-Posten übernommen hatte, bekräftigte, mit dem Geld das Geschäft in Asien, vor allem in Macao und Singapur vorantreiben zu wollen. Zu den Hotelketten des Konzerns gehört das Flaggschiff Marina Bay Sands in Singapur, das für seinen Infinitypool auf dem Dach des Hochhauses berühmt ist, sowie das The Londoner Macao in der Sonderverwaltungszone in China.