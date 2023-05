In einem Schreiben an die EU-Kommission haben sich die Chefs von fünf führenden europäischen Techkonzernen, darunter SAP-Chef Christian Klein (43) und Siemens-Chef Roland Busch, der Kritik am "Data Act" der Europäischen Union (EU) angeschlossen. Sie und die Konzernchefs von den Medizintechnik-Firmen Siemens Healthineers und Brainlab sowie Datev sehen in dem Gesetzentwurf zum Datenaustausch ihre Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Die neuen Regeln würden die Unternehmen dazu zwingen, ihre Geschäftsgeheimnisse preiszugeben und gleichzeitig China einen massiven Wettbewerbsvorteil verschaffen.