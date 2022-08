Steigende Inflation, schrumpfende Wirtschaft: Die ab Oktober geltende Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde senkt aus Sicht von Top-Ökonomen die Kaufkraft in Deutschland erheblich und wird die deutsche Konjunktur schwächen. "Zusammen mit dem auslaufenden Tankrabatt und dem Wegfall des Neun-Euro-Tickets kann der Anstieg der Gaspreise zu zweistelligen Inflationsraten im Herbst führen", sagte der Regierungsberater und Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Jens Südekum (46), am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.