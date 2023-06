Das Unternehmen führte den Umsatzrückgang auf Währungsschwankungen, weniger bedeutende Spiele-Neueinführungen und schwache Verkäufe von gebrauchter Software und Hardware sowie Sammlerstücken zurück. In der Kategorie Sammlerstücke sank der Umsatz auf 173 Millionen US-Dollar, verglichen mit 220,9 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Hohe Kosten entstanden dem Unternehmen vor allem durch seine Umstrukturierung in Europa. 14,5 Millionen Dollar kostete der Übergang bisher. Gamestop kündigte an, dass es im laufenden Quartal weitere Übergangskosten in Kauf nehmen wird. Es stehen also große Aufgaben für den neuen CEO Cohen an.