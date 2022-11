Galeria hatte Ende Oktober Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte nun am Donnerstag einen "massiven Umbau" der Warenhäuser und eine "deutliche Reduktion der Filialstruktur" an. Er hatte in der vergangenen Woche bereits von harten Einschnitten gesprochen. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben.

"Das Ziel aller Maßnahmen muss es sein, unter veränderten Bedingungen eine aus sich heraus lebensfähige Struktur zu schaffen", erklärte Geiwitz am Donnerstag weiter. Dies sei verbunden mit der Zusage weiterer sehr hoher Investitionen durch den Eigentümer. Das ist der österreichische Immobilienhändler René Benko.