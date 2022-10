Die Videokonferenz, die Galeria-Chef Miguel Müllenbach am Dienstag dieser Woche für die Filialgeschäftsführer der einzelnen Galeria Häuser ansetzte, hatte es in sich: Nach Informationen von manager magazin hat das Unternehmen die Filialleiter der Galeria-Kaufhauskette (ehemals Karstadt Kaufhof) auf einen eisernen Sparkurs eingeschworen.

Das bedeutet nicht nur einen Einstellungsstopp für Aushilfen, die eigentlich für das Weihnachtsgeschäft benötigt werden. Alle Aufträge und Bestellungen der Häuser sollen offenbar überprüft und freigezeichnet werden, jeder Auftrag, der nicht zwingend nötig ist, soll storniert werden.

Über den Beginn des vom Spardiktat geprägten "Notbetriebs", der zunächst befristet ist, will Galeria die Mitarbeiter heute informieren. Das Unternehmen wollte auf Anfrage von manager magazin zu den Sparplänen keine Stellung nehmen.

Hohe Energiekosten erhöhen den Druck

Die extrem gestiegenen Energiepreise sowie die jüngste Zurückhaltung der Kunden in Folge der Inflation haben die Probleme bei dem Warenhauskonzern Galeria, der schon während der Corona-Jahre stark gelitten hatte, noch einmal verschärft. Galeria-Chef Müllenbach rechnet auch für 2022 mit hohen Verlusten .

Um Energiekosten zu sparen, soll nun in jeder Filiale die Inbetriebnahme der Heizung so weit wie möglich herausgeschoben werden. Auch bei kleineren Reparaturen spielt man offenbar auf Zeit.

Mit dem Sparkurs ist Galeria nicht allein. Auch die Otto Gruppe hat in zahlreichen Gebäuden die Temperatur abgesenkt und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Doch die stark gestiegenen Betriebskosten treffen mit Galeria einen Konzern, der schon vor Ukraine-Krieg und Energiekrise in einer finanziellen Notsituation war. 2021 fiel ein Verlust von rund 620 Millionen Euro an, der Staat hat Anfang des Jahres noch einmal 250 Millionen Euro als stille Einlage gewährt, zusätzlich zu den bisherigen 460 Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

Gespräche über weitere öffentliche Hilfen

Nach Informationen von manager magazin bemüht sich das Galeria-Management nun erneut um öffentliche Hilfen. Eine Möglichkeit wäre Geld aus dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung für vom Ukraine-Krieg betroffene Unternehmen.

Die Kunden sollen vom Sparkurs möglichst wenig mitbekommen. Auch bei Galeria hofft man auf weitere warme Oktobertage und einen möglichst milden Winter. Doch spätestens im für den Konzern so wichtigen Weihnachtsgeschäft dürften Lücken beim Aushilfspersonal sichtbar werden, denn während dieser Zeit stocken Einzelhändler ihr Personal regelmäßig auf. Aushilfen, die bereits ihre Verträge unterschrieben haben, dürfen ihren Job zwar antreten, weitere Verstärkung soll es aber nicht geben.