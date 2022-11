Auch der Deutsche Sportwetten Verband (DSWV) betont, wie lukrativ vor allem Großevents für die Branche eigentlich sind. Eine WM erwirtschafte üblicherweise einen Umsatz wie ein 13. Monatsgehalt. "Auch in diesem Jahr rechnen wir mit einem vermehrten Wettaufkommen rund um die WM-Spiele", heißt es. Ob die allererste Winter-WM, die dazu noch in der Vorweihnachtszeit ausgetragen wird, genauso viele Menschen begeistern wird wie sonst, lasse sich allerdings schwer einschätzen. "Das hängt in Deutschland sicher auch sehr vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft ab."

Ob und wie sich die Kritik am WM-Austragungsort auswirken wird, bleibe ebenfalls abzuwarten. "Die FIFA hat entschieden, die WM in Katar auszutragen. Die breite Kritik an dieser Entscheidung können wir nachvollziehen und würden uns wünschen, dass in Zukunft große Turniere wieder eher in Ländern mit einer langen Fußball-Tradition ausgetragen werden", so der Verband.