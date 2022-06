Für Cardinale ist es nicht das erste Sportinvestment. Der Harvard-Absolvent war mehr als 20 Jahre bei Goldman Sachs, zuletzt als Partner der Wall-Street-Bank, wo er das 100 Milliarden Dollar schwere Private-Equity-Business der Merchant Banking-Sparte mitsteuerte. In der Zeit hob er unter anderem eine Vermarktungsplattform für das Baseballteam der New York Yankees aus der Taufe. 2014 machte er sich selbstständig – und kaufte sich mit Redbird in Sportteams ein.

So wurde er zu einem der einflussreichsten Investoren des europäischen Fußballs. Redbird gehört seit 2020 die Mehrheit am französischen Erstligisten FC Toulouse. Im Frühjahr 2021 stieg Cardinale in einem spektakulären 735-Millionen-Dollar-Deal bei der Fenway Sports Holding ein – und ist seitdem Mitinhaber des Champions-League-Finalisten FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp (54). Redbird gehören zehn Prozent der Anteile.