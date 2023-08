In Deutschland gelten 1,4 Millionen Menschen als spielsüchtig. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte zuletzt Burkhard Blienert (57), der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, dass Sportwetten oft die Eintrittskarte in den Glücksspielbereich und die Spielsucht seien. Aus Studien geht hervor, dass der Umsatzanteil durch Spielsüchtige rund 30 bis 40 Prozent des gesamten Sportwetten-Umsatzes ausmacht. Faninitiativen und andere Organisationen setzen sich immer wieder für Werbeverbote für die Glücksspielindustrie im Fußball ein. Bisher vergebens.

Steigende Investitionen und leere Versprechen

Zahlen des Sportmarketingexperten Peter Rohlmann, Inhaber einer Markenagentur, die manager magazin vorliegen, zeigen vielmehr, dass die Sponsoringaktivitäten aus der Glücksspiel- und Wettbranche – vor allem durch den Stuttgart-Deal – in der Ersten Bundesliga in den vergangenen fünf Jahren um 35 Prozent gestiegen sind – von 19,6 Millionen Euro auf 26,4 Millionen Euro. Ein überdurchschnittliches Plus: Insgesamt erlösen die 18 Erstligisten durch ihre wichtigsten Sponsorships – Trikot, Ausrüster, Ärmel – 462 Millionen Euro. 24 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.