Hochstapler als Führungskräfte Die Chefs, die wir verdienen

Eine Meinungsmache von Heiner Thorborg

Eine Meinungsmache von Heiner Thorborg

Es wird Zeit, nicht nur höhere ethische Ansprüche an Führungskräfte zu stellen, sondern diese auch durchzusetzen. In der Politik ebenso wie in der Wirtschaft.