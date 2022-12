Der neue FTX-Chef John Ray III übernahm im Zuge des Konkursverfahrens die Führung. Er kritisierte seinen Vorgänger scharf: "Noch nie in meiner Karriere habe ich solch ein komplettes Versagen an Unternehmenskontrolle und so einen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen erlebt." Was die Ex-Führungsriege um Bankman-Fried veranstaltet habe, sei schlicht "inakzeptabel". In den USA laufen Ermittlungen und Sammelklagen gegen Bankman-Fried.