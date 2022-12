Neuer FTX-Chef John Ray: "Ich vertraue keinem einzigen Blatt Papier"

Der neue FTX-Chef John Ray zeichnete am Dienstag bei einer Kongressanhörung ein vernichtendes Bild von den Zuständen in der Firma unter Bankman-Fried. "Der Zusammenbruch der FTX-Gruppe kann offenbar auf die absolute Konzentration der Macht in den Händen einer kleinen Gruppe von äußerst unerfahrenen und unbedarften Personen zurückgeführt werden", sagte er vor einem Ausschuss. Es habe "absolut keine internen Kontrollen" gegeben. Ray stufte die Finanzunterlagen von FTX als unzuverlässig ein. "Wir haben acht Milliarden Dollar an Kundengeldern verloren", sagte er den Abgeordneten. "Also vertraue ich keinem einzigen Blatt Papier in dieser Organisation."