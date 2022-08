Fresenius Michael Sen löst Stephan Sturm als Konzern-Chef ab

Am Ende ging alles ziemlich schnell. Eine Woche verhandelten Fresenius-Aufsichtsratschef Wolfgang Kirsch (67) und die Nummer eins der Else Kröner-Fresenius-Stiftung, Dieter Schenk (70), dann hatten sich mit ihrem Konzernchef Stephan Sturm (59) geeinigt hatten. Die Sitzung der Aufsichtsgremien am Freitag Nachmittag war dann nur noch eine Formalie. Um genau 18.33 Uhr ging die Nachricht schließlich über den Ticker. Sturms Zeit als Fresenius-Chef ist am 30. September beendet, sein Nachfolger Michael Sen (53), derzeit noch Oberhaupt der Generikasparte des Konzerns, übernimmt einen Tag später. Alles im besten EInvernehmen, wie es bei solchen Anlässen immer wieder heißt.