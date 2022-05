Fresenius Medical Care Zweiter Dax-Konzern beruft Frau an die Spitze

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) wird im kommenden Jahr von einer Frau geführt. Carla Kriwet (51) folge zum ersten Januar 2023 auf Rice Powell (67), wie der Dax-Konzern am späten Dienstagabend mitteilte. Dieser scheide altersbedingt mit dem Auslaufen seines Vertrages Ende Dezember 2022 aus dem Vorstand aus.

Kriwet ist nun nach Merck -Chefin Belén Garijo (61) die zweite Vorstandschefin eines Dax-Unternehmens. Erst kürzlich hatte sie überraschend "aus persönlichen Gründen" ihren Posten als Geschäftsführerin der Münchener Bosch -Tochter BSH Hausgeräte GmbH per Ende April niedergelegt, nachdem sie für das vergangene Jahr über einen Rekordumsatz von 15,6 Milliarden Euro berichtet hatte. Die Managerin hatte zuvor Führungspositionen bei Philips, Drägerwerk und Linde inne.

An der Spitze von FMC stehen damit künftig zwei Frauen: Finanzvorständin Helen Giza werde ihren Vertrag um fünf Jahre verlängern und zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden befördert, teilte das Unternehmen weiter mit. Rice Powell führt den Dialysekonzern seit Januar 2013 als Vorstandsvorsitzender an. Er ist seit 1997 im Unternehmen und wurde im Januar 2004 in dessen Vorstand berufen.

Auf die neue Führungsspitze wartet viel Arbeit. Im ersten Quartal bracht der Gewinn des Dialysekonzerns um fast 40 Prozent ein, wie FMC am Mittwoch mitteilte. Als Gründe wurden hohe Kosten und die Übersterblichkeit der Dialysepatienten in der Pandemie angegeben.