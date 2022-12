CFO Helen Giza übernimmt Carla Kriwet verlässt nach nur zwei Monaten die FMC-Spitze

FMC machen schon eine Weile ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen. Die Auswirkungen von Verbesserungsmaßnahmen bei den Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika verzögerten sich wegen des schwierigen Umfeldes, hatte es im Oktober geheißen. Daher musste das Unternehmen kurz nach Kriwets Amtsantritt den Ergebnisausblick für 2022 senken.

Sen hat sich auf die Fahnen geschrieben, Fresenius neu auszurichten und so aus der Krise zu führen. Er ist ein ausgewiesener Finanzexperte, bei Investoren sehr angesehen.

Nach dem erneuten Wechsel an der Konzern-Spitze geben die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent nach und rutschen damit ans Dax-Ende.