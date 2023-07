Containerfrachter "Ever Given": Der knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Frachter hatte sich 2021 im Suezkanal infolge starker Windböen ins Ufer gebohrt. Durch die entstandene Querlage des Schiffes war der Kanal – eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt – eine Woche lang blockiert. Bergungskräfte mussten etwa 30.000 Kubikmeter Sand ausbaggern, um die "Ever Given" wieder in Bewegung zu setzen. Hunderte Schiffe konnten den Kanal nicht passieren, was für Verzögerungen im Welthandel und gestörte Lieferketten sorgte. Da auch Tanker im Stau standen, kletterte der Ölpreis seinerzeit empfindlich.