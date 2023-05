An der Spitze der Aufsichtsräte ist die Quote allerdings deutlich schlechter. "Ein Wermutstropfen ist, dass nach den diesjährigen Wahlen nur noch zwei DAX40-Aufsichtsräte von Frauen geführt werden", sagte Rosty. "Auf diesen wichtigen Positionen sollte künftig ein Zeichen für mehr Diversität gesetzt werden."

Dax-Vorstandsriegen weiter männlich geprägt

Und nicht nur in den Aufsichtsräten, auch in den Vorständen der Dax-Unternehmen gibt es zumindest eine langsame Bewegung. Der Dax war noch nie so weiblich wie in diesem Jahr. Insgesamt 59 Frauen haben einen Vorstandsposten in Deutschlands größten Unternehmen. Die erste und einzige Frau hingegen, die ein DAX-Unternehmen als alleinige Vorsitzende leitet, ist Belén Garijo (62) von Merck.