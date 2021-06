Inside-Report Die Aufstiegsformel der Topmanagerinnen

Wie gelangen Frauen in die Vorstände deutscher Konzerne? Was machen sie anders als Männer? Und was lässt sich davon lernen? Eine Studie gibt erstmals Einblicke – und Vorständinnen und Aufseherinnen aus Dax- und MDax-Konzernen sprechen selbst über das Geheimnis ihrer Karrieren.