Passagierzahlen um 73 Prozent eingebrochen Corona-Krise wirft Frankfurter Flughafen auf Niveau von 1984 zurück

Rund 18,8 Millionen Fluggäste zählte Fraport am Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr, so wenig wie zuletzt im Jahr 1984. Nun soll sich die Zahlen zwar etwas erholen - alte Rekordwerte bleiben aber in der Ferne.