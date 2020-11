Streit um den "Franziskaner" in München Milliardär von Finck sortiert sein Erbe – auf Kosten der Kleinaktionäre

Die Familie von Baron August von Finck ist eine der reichsten in Deutschland. Nun will sie den Münchner Traditionswirtshaus "Franziskaner" in eine Shoppingmall verwandeln. Die Kleinaktionäre der früheren Besitzerfirma fühlen sich ausgetrickst.