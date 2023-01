Im Jahr 2021 war in derselben Region das Containerschiff "Ever Given" auf Grund gelaufen. Sechs Tage lange blockierte das 400 Meter lange Frachtschiff den Kanal, woraufhin sich ein Stau bildete und die Durchfahrt Hunderter Schiffe verzögert wurde. Internationale Lieferketten wurden dadurch massiv gestört.

Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Durch sie laufen etwa 12 Prozent des Welthandels. Der Kanal, der derzeit erneut erweitert wird, verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa. Für Ägypten zählt er zu den wichtigsten Einnahmequellen.