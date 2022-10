Zwölf Schiffe stecken in Deutscher Bucht fest

Von den beobachteten Staus sei derjenige in der Nordsee nach wie vor am gravierendsten und binde über 2 Prozent der weltweiten Frachtkapazität, die weder be- noch entladen werden könne. "In der Deutschen Bucht bildet sich der Stau allerdings zurück, nur noch zwölf Containerschiffe warten hier auf Abfertigung in Hamburg oder Bremerhaven." Vor einem Monat seien es noch 19 gewesen.