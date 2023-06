Mit der Eröffnung eines knapp zwei Milliarden Euro teuren Elektroauto-Werks in Köln will der US-Konzern Ford verlorenes Terrain am europäischen Pkw-Markt wieder gutmachen. "Fords Elektrozukunft geschieht hier", sagte der Ford-Deutschlandchef Martin Sander (55) am Montag in Köln beim neuen "Electric Vehicle Center", in dem pro Jahr bis zu 250.000 Stromer vom Band rollen sollen.