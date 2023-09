Für ein Förderprogramm zum Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos in privaten Wohngebäuden gibt es jetzt einen Starttermin. Das Bundesverkehrsministerium nannte am Samstag zugleich Details zur individuellen Förderhöhe. Wie eine Ministeriumssprecherin in Berlin auf Anfrage sagte, werden die Projekte mit maximal 10.200 Euro unterstützt. Anträge können vom 26. September eingereicht werden. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.